Стадион "Лужники" признали экологичным и ресурсосберегающим
Стадион "Лужники", который примет матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 г., получил сертификат по стандарту BREEAM Bespoke, который дает экологическую оценку зданию. Об этом рассказал заместитель столичного мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, "зеленые стандарты" в строительстве очень важны. Международные эксперты подтвердили высокий уровень экологичности и ресурсосбережения стадиона. При этом, чтобы получить сертификат, нужно соблюсти ряд строгих требований, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
"На сегодняшний день в мире сертифицировано всего порядка 200 тысяч зданий", - добавил Марат Хуснуллин.
Он подчеркнул, что документ означает вхождение "Лужников" в список мировых лидеров по энергоэффективности, качеству инженерных систем, качеству проектирования и строительства.
Марат Хуснуллин признался в сложностях получения BREEAM Bespoke, так как здание не предполагало применения соответствующих технологий и они уже были добавлены позже.
"Лужники" получили этот сертификат благодаря обеспечению отличной транспортной доступности, сохранению значительного количества зеленых насаждений и созданию новых, установке современных инженерных систем и высокой степени их автоматизации, а также инфраструктуре для раздельного сбора отходов", - добавил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства.
Ряд других стадионов - участников чемпионата уже обладает сертификатами BREEAM на проектную стадию.
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