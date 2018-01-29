Молл в составе ТПУ "Некрасовка" выставят на торги
Речь идет о многофункциональном здании площадью порядка 50 тыс. кв. м, которое станет частью транспортно-пересадочного узла "Некрасовка". Как рассказал первый заместитель гендиректора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев, проект строительства будет готов в этом году.
"Проект возведения ТРЦ будет выставлен на торги для выбора инвестора до конца года", - добавил Суниев, его цитирует "Интерфакс-недвижимость".
По словам специалиста, рядом с комплексом будет разбит парк площадью примерно 5 га и построен православный храм. Также столичные власти выделят из бюджета деньги на возведение спорткомплекса, где разместятся бассейн и ледовый каток.
"Открытие капитальных объектов ТПУ запланировано на 2022 год", - уточнил Суниев.
Планируется, что уже к открытию станции метро "Некрасовка" будет благоустроена прилегающая территория.
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