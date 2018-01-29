Молл в составе ТПУ "Некрасовка" выставят на торги

Торгово-развлекательному комплексу планируют найти инвестора до конца этого года

Речь идет о многофункциональном здании площадью порядка 50 тыс. кв. м, которое станет частью транспортно-пересадочного узла "Некрасовка". Как рассказал первый заместитель гендиректора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев, проект строительства будет готов в этом году.

"Проект возведения ТРЦ будет выставлен на торги для выбора инвестора до конца года", - добавил Суниев, его цитирует "Интерфакс-недвижимость".

По словам специалиста, рядом с комплексом будет разбит парк площадью примерно 5 га и построен православный храм. Также столичные власти выделят из бюджета деньги на возведение спорткомплекса, где разместятся бассейн и ледовый каток.

"Открытие капитальных объектов ТПУ запланировано на 2022 год", - уточнил Суниев.

Планируется, что уже к открытию станции метро "Некрасовка" будет благоустроена прилегающая территория.