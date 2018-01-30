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Строительство детсадов и школ в Москве оплатят инвесторы

Фото: stroi.mos.ru
Жители столицы без очередей отведут своих детей в новые учреждения

Более 130 детсадов и школ до 2020 года возведут в Москве. При этом большую часть строительства оплатят инвесторы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

По его словам, за три года не менее четверти образовательных объектов построят в рамках проекта комплексного развития территорий. В новых районах Москвы, подчеркнул Хуснуллин, создадут все необходимые условия для людей, чтобы им было комфортно жить, а в школах и детсадах не будет очередей.

"Это также позволяет экономить бюджетные средства, которые направляются на решение вопросов градостроительного развития и обеспечение социальных выплат", - добавил Марат Хуснуллин.

Привлечение инвесторов к строительству практикуется в столице с 2011 года. Всего за 7 лет соорудили 219 детских садов и 79 школьных зданий. Более трети из них возведено за счет инвесторов.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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