У метро "Юго-Восточная" появится зеленая зона

Также за счет средств инвестора в районе ТПУ будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс

Проект транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Юго-Восточная" предполагает создание прогулочной зоны и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщил заместитель генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев.



По его словам, в настоящий момент ведется проектирование сквера имени Балакирева от здания одноименной школы искусств до Ташкентской улицы. Кроме этого будет воссоздан парк ветеранов Великой Отечественной войны, в который возвратят монумент "Москвичам - защитникам Отечества", более известный в районе как "Пушка".

Также за счет средств инвестора на территории ТПУ будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК).

ТПУ "Юго-Восточная" появится на базе будущей одноименной станции метро новой Кожуховской линии, на пересечении Ферганской и Ташкентской улиц на месте строительной площадки метро.

Все работы по благоустройству зоны вокруг транспортно-пересадочного узла планируется завершить к моменту запуска станции метро "Юго-Восточная" Кожуховской линии, резюмировал Суниев.

