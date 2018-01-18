В один миг пара лишилась всей накопленной криптовалюты

В Таиланде у россиян украли биткоины сотрудники Интерпола. Об этом, по сведениям местных СМИ, заявили сами пострадавшие.

На острове Пхукет в ночь на вторник в дом ворвались несколько человек. Они угрожали мужчине и женщине расправой и удерживали их несколько часов. Грабители получили на свой счет в банке около $100 тысяч в биткоинах, но этого им было мало. Они прихватили с собой три ноутбука, смартфон и паспорта.

Жертвы ограбления заявили, что преступники хорошо говорили на русском и представились офицерами российского национального Центрального бюро Интерпола. Они обвинили пострадавших в мошенничестве с криптовалютой, передает РИА "Новости" со ссылкой на тайские СМИ.

После этого самозванцы накинули на мужчину и женщину мешки и потребовали перевести им на счет биткоины, а в случае сопротивления угрожали ввести наркотики и сдать полиции.

После преступления жертвы побоялись сразу обратиться в местные органы, так как испугались расправы. Уже через день их знакомый убедил в том, что это были реальные преступники, а не Интерпол. Полиция узнала, что похищенный ноутбук сейчас находится в Малайзии.