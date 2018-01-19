Праху Хворостовского наконец-то нашлось место

Урна с останками станет частью специального мемориала

Капсулу с прахом прославленного оперного певца Дмитрия Хворостовского захоронят в сквере на территории Института искусств в Красноярске. Об этом сообщил и.о. первого вице-губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко в пятницу, 19 января.

"С учетом пожеланий родных и близких нам предложено было рассмотреть создание мемориального объекта на территории Института искусств. Члены рабочей группы поддержали эту инициативу", - сообщил чиновник ТАСС.

Ранее врио губернатора Красноярского края Александр Усс сообщил журналистам, что с местом последнего упокоения артиста наконец-то определились. Специально для этого случая будет открыт памятник на территории Института искусств, который окончил Хворостовский.

"Это относительно тихое место, нахождение капсулы с прахом там будет уместно", - цитирует Усса региональное издание "АиФ".

Когда состоятся похороны, пока не известно. Ожидается, что в феврале в Красноярск приедет вдова Хворостовского Флоранс, чтобы своими глазами увидеть место, которое краевые власти предлагают для памятника, и дать согласие.

До тех пор урна с прахом певца будет находиться в специализированном медицинском учреждении города.

Дмитрий Хворостовский скончался в Великобритании 27 ноября 2017 г. в возрасте 55 лет из-за онкологического заболевания. По желанию прославленного российского баритона его тело кремировали, а прах разделили. Часть захоронили в Москве на Новодевичьем кладбище, а вторую отправили в родной город певца Красноярск.