Россиянам обещают тяжелый февраль

Финалистка "Битвы экстрасенсов" рассказала, чего ждать от последнего месяца зимы

Яркая участница скандального проекта Кажетта Ахметжанова, предсказаниям которой доверяют певцы, актеры и даже политики, рассказала "Утру", почему жителям нашей страны придется подготовиться к сюрпризам, и заявила, что конец зимы будет для нас непредсказуемым.

По ее словам, всему виной расположение Солнца, Меркурия и Венеры в Водолее, а это знак, который может вести себя очень неожиданно. В середине месяца нас ждет солнечное затмение (также в Водолее), а затмения и сами по себе могут принести сюрпризы.



"Взаимодействие Марса и Нептуна говорит о том, что в этом месяце у многих может проявляться тенденция к инициативам, которые являются иррациональными, плохо продуманными, возможно, даже бессмысленными. С другой стороны, поскольку Марс управляет конфликтами, а у Нептуна есть аморальное измерение, мы можем засвидетельствовать события, связанные с ложью, предательством, алкоголем, наркотиками, прелюбодеянием, коррупцией, интригами, мошенничеством. Возможно, раскроются чью-то секреты и это вызовет большой переполох. Если вам есть что скрывать - придется сильно постараться, чтобы не выдать себя", - считает она.

Но главным астрологическим событием февраля 2018 г. станет частичное солнечное затмение, которое произойдет 15 февраля в Водолее. "Как и все затмения, это может сопровождаться неожиданными или необычными событиями, как позитивными, так и негативными", - предупредила Кажетта.

Она отметила, что затмение 15 февраля обладает "высоким зарядом творчества и характеризуется продвижением новых идей, поддерживаемых оптимизмом и энтузиазмом". Это вполне может привести к положительным изменениям, если приложить к этому достаточно усилий.

"Солнечное затмение связано с информацией, связью и путешествиями. Для путешественников это идеальная дата, чтобы запланировать поездку, так что если вы все еще сомневаетесь - выбирайте направление и собирайте чемоданы. Однако пункт назначения следует выбирать с осторожностью. Отдавайте предпочтения более привычным и спокойным местам, например - европейским городам. Для приключений, авантюр и экзотических мест сейчас не самое лучшее время. Еще один важный момент - компания, с которой вы поедете. Не рекомендуется ехать с малознакомыми или не совсем приятными людьми - отдых будет испорчен", - заключила она.