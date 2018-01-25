На неисправные машины объявлена настоящая охота

В России в скором времени резко ужесточат ответственность за управление транспортным средством, не прошедшим технический осмотр (ТО). Соответствующие поправки в законодательство разработаны Министерством экономического развития РФ по заданию президента. После утверждения правительством законопроект будет внесен в Госдуму.



Согласно предложению МЭР, Кодекс об административных правонарушениях дополнят статьей "Управление транспортным средством, в отношении которого не проведен технический осмотр или при проведении ТО выявлено несоответствие этого транспортного средства требованиям безопасности". За ее нарушение автолюбителей ждет штраф в 800 рублей. О каких именно несоответствиях идет речь, в законопроекте не уточняется. Видимо, проверять будут по действующим правилам техосмотра. В них содержится 68 ключевых параметров: тонировка, трещины на стеклах, работа фар и фонарей, остаток протектора шин и так далее.

О нарушении ГИБДД узнает, даже не останавливая автомобиль. При помощи камер машину "пробьют" по единой базе техосмотров. Если такое транспортное средство попало в ДТП и его причиной стала неисправность, страховщик сможет подать в суд на автовладельца для получения компенсации. Это станет для водителей еще одним стимулом для прохождения ТО, отмечает "КоммерсантЪ". Впрочем, с таким предложением согласны не все участники обсуждения, так что его еще будут дорабатывать.

Диагностическую карту с результатами техосмотра сейчас можно купить в интернете без визита в автосервис. Мастеров, оказывающих такие услуги, начнут отлавливать и наказывать. По новым правилам карта с результатами осмотра будет формироваться только в электронном виде и заверяться усиленной электронной подписью эксперта. Процесс осмотра будет обязательно фиксироваться на видео, которое моментально загрузят в ту же единую базу техосмотров.

За выдачу диагностической карты на машины, не прошедшую ТО, экспертов будут штрафовать на 10 тыс. рублей. Если будет установлено, что данные о техосмотре были "заведомо недостоверными", мастер отправится на принудительные работы сроком до четырех лет. Если нарушение осуществлялось "группой лиц по предварительному сговору", то наказанием может стать лишение свободы на срок до двух лет, а в случае участия машины в ДТП с тяжкими последствиями - до четырех. Соответствующие поправки внесут в Уголовный кодекс.

Деятельность операторов техосмотра будет контролировать Ространснадзор, которому на эти цели из бюджета выделят более 186 млн рублей. Модерировать единую базу ТО будет Российский союз страховщиков при кураторстве Центробанка.

Проверку машин на наличие неисправностей передали от ГИБДД частным операторам в 2012 году. Наличие диагностических карт доверили контролировать страховщикам: без них нельзя получить полис ОСАГО. Однако в пояснительной записке к законопроекту говорится о "широкой практике" выдачи карт без проведения ТО, с которой необходимо покончить, поскольку в прошлом году в России на 18,5% выросло число аварий по причине технической неисправности. Их число достигло 5,8 тысячи.

Страховщики предложенной реформой в целом довольны. Правда, они пока не оценили стоимость затрат. Видеофиксацию процесса ТО давно пора сделать обязательной, говорят специалисты, но нужно прописать технические требования, порядок передачи видеофайлов и прочие моменты. Внедрение этого процесса может потребовать больших финансовых вливаний. И не ясно, кто за это будет платить. Пока что достаточно ввести фотофиксацию - как подтверждение того, что машина заезжала в бокс техосмотра.

Автоэксперты, однако же, говорят, что контроль над базой техосмотров нельзя передавать страховщикам. Они заинтересованы в том, чтобы продать как можно больше полисов, а потому будут сквозь пальцы смотреть на нарушения. А в Движении автомобилистов России не верят, что даже путем радикальной реформы удастся искоренить коррупцию в области техосмотров.

"Техосмотр не имеет смысла, он не дает ничего никому, кроме тех, кто на этом зарабатывает. За состояние машины отвечает водитель, это сказано в ПДД. Проще вообще исключить ТО, оставив его обязательным только для автобусов и грузовиков. В противном случае коррупция останется, и даже уголовная ответственность не спасет", - заявил председатель движения Виктор Похмелкин.