НАТО столкнулась с пришельцами

Появились доказательства присутствия инопланетян

О пришельцах на Земле говорят многие. Одни утверждают, что они скрываются в глубоких кратерах, другие - что их прячут на секретных базах, а кто-то считает, что все это лишь плод воображения. Однако появились неизвестные ранее факты.

В далеких 1980-х гг., когда холодная война сошла на нет, разведчики НАТО, опасаясь секретных операций Советского Союза, бороздили подводные территории близ берегов Кубы. Солдаты обнаружили на глубине подлодку. Они сильно удивились этой находке, так как судно не могло пройти такое большое расстояние и остаться незамеченным. Военные определили, что подлодка грубо нарушила границы. По этой причине они атаковали врага мощными бомбами, сообщает агентство "Версия".

После этого солдаты планировали собрать обломки и представить миру доказательства. Однако после нападения судно не получило ни одного повреждения. Объект вынырнул из воды и позже с невероятной скоростью ушел на дно.

Полученные данные сразу засекретили, но только сейчас стало известно о случившемся.