NASA подготовилось к атаке пришельцев
Астробиолог из университета Индианы Лиза Пратт принята на работу в NASA на должность офицера по защите Земли от инопланетных организмов.
Работа профессора Пратт заключается в том, чтобы защитить нашу планету от потенциального заражения внеземными формами жизни, такими, например, как микроорганизмы, которые могут обитать во льдах Марса. Кроме того, астробиолог будет следить за тем, чтобы микробы с Земли не попали на другие планеты.
Профессор призналась, что она в восторге от предоставленной ей возможности. Человечество осваивает космическое пространство, и эта новая работа раздвигает границы науки и ведет к новым открытиям, отметила ученый. Землянам предстоит ответить на вопрос, являются ли они единственными разумными существами во Вселенной, подчеркнула Пратт.
Астробиолог считает, что важность защиты земной биосферы, равно как и ответственное исследование Марса, невозможно недооценивать. По мнению Пратт, от высадки на Красную планету человечество отделяет всего лишь пара десятков лет. Именно поэтому ученым уже сейчас необходимо предусмотреть последствия контакта между двумя формами жизни - земной и марсианской.
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