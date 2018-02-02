Раскрыта тайна похищения людей пришельцами
Будоражащая информация о похищении людей НЛО с завидной периодичностью появляется в СМИ. Похищенные делятся драматическими подробностями происшествий, причем все рассказы похожи друг на друга.
Яркие лучи, странные звуки, неспособность управлять своим телом. С инопланетянами похищенные общаются телепатически. Сообщается, что таинственные пришельцы ставят опыты над своими жертвами и даже вживляют в них чипы.
Эксперт издания ToDay News Ufa заявил, что никаких похищений на самом деле не происходит, а все рассказы следует объяснять психическими расстройствами похищенных.
Если же о том, что его украли инопланетяне, сообщает психически здоровый человек, то выясняется, что в этот период времени он испытывал сильный стресс. К примеру, если был похищен ребенок, родителям проще поверить, что его украли инопланетяне. Тогда они могут надеяться, что в будущем его волшебным образом вернут.
По мнению эксперта, никакого контакта между людьми и пришельцами не было, поскольку такое громкое событие невозможно было бы замолчать.
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