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Пьяных инопланетян засекли на Бермудах

Кадр из фильма "Пол: секретный мальчик"
Инопланетяне пристрастились к рому

Бермудские острова привлекают туристов не только своей красотой, но и страшными тайнами. Они входят в треугольник - район, в котором необъяснимым образом исчезают морские и воздушные суда. До сих пор неизвестны причины этого, но многие считают, что за исчезновениями стоят инопланетяне.

Пришельцы частые гости островов. Прилетают сюда они, однако, не за людьми, а за выпивкой. Уж очень им нравится вкус и запах рома. Крадут сразу оптом, чтобы не посещать планету лишний раз. Для чего они это делают, никто не знает. Возможно, что употребляют алкоголь по назначению, а может быть, и в качестве топлива или еще чего похлеще. Однако эти случаи официально задокументированы, передает агентство Vladtime. И все это делается с разрешения правительств Великобритании и США.

Эксперты утверждают, что инопланетяне похищают людей в состоянии опьянения, чтобы порезвиться. Количество исчезнувших "по вине" НЛО за последние 50 лет достигает более 1 миллиарда. Уфологи уверены, что таким образом чужие миры получают информацию о человечестве.

Кроме напитков, пропадают мопеды и другие транспортные средства передвижения. Видимо, инопланетяне совсем обленились и предпочитают передвигаться по своим планетам на земных машинах.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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