Москва утонет в снегу

Циклоны принесут в столичный регион огромное количество осадков

В понедельник, 29 января, в столицу пришел снегопад. С утра уже выпало более 15% месячной нормы осадков.

Высота снежного покрова составила 4-5 сантиметров. Кроме того, на неделе московский регион накроют атлантические циклоны, которые принесут с собой большое количество осадков, сообщает Росгидрометцентр.

По городу работают снегоуборщики. Службы московского метро переведены на усиленный режим работы.

Дороги в Московской области после обильного снегопада расчищают более 500 единиц техники, цитирует РИА ФАН региональный минтранс.

В течение дня осадки продолжатся. При этом сильных морозов не будет. Температура воздуха поднимется до -4…-2 °C в Москве и 0…-5 °C по области. Ветер будет дуть умеренный.

Во вторник, 30 января, ситуация существенно не изменится. В столице также пройдет снегопад. Кроме того, усилится ветер. Его порывы составят 12-17 м/секунду.

В Подмосковье Метель ожидается также метель. Об этом предупреждает пресс-служба регионального отделения МЧС России, пишет "Подмосковье сегодня".

Ночью столбики термометров слегка понизятся до -2…-4 °C в Москве и -1…-6 °C по области. Днем в столице воздух прогреется до +1…-1 °C, в Подмосковье до -4…+1 °C .

В среду ночью пройдет снег. Ночью и днем температура будет одинаковой: -1…-3 °C в Москве и 0…-4 °C по области. Ветер будет усиливаться, местами его порывы достигнут 12-17 м/с, закружит метель.

Небольшой снегопад ожидается и 1 февраля. Ночью в четверг похолодает до -8…-10 °C в столице и -8…-14 °С по области. Днем в городе столбики термометров поднимутся до -2…-4 °C, в области покажут -2…-7 °C.

Погода в последний рабочий день будет связана с приходом очередного циклона, снова пойдет снег. Ночью температура воздуха в московском регионе составит -6…-11 °C, днем потеплеет до -4…+1 °C .

В субботу, 3 февраля, снова будет идти снег. Ночью в Москве воздух остынет до -3…-8 °C, днем станет чуточку теплее, до -1…-6 °C.