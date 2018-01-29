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Россия вымирает

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Kavashkin
Рождаемость в стране резко упала до рекордно низкого уровня. Численность населения вновь пошла на убыль

По сравнению с 2016 г. рождаемость в России в 2017-м резко снизилась.

Как сообщает Росстат, в 2017 г. на свет появились 1 миллион 689 тысяч 900 россиян, а в 2016 г. - 1 миллион 893 тысячи 300.

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В последний раз такие низкие показатели рождаемости в стране были в 2007-м, тогда родились 1 миллион 610 тысяч100 человек. В ушедшем году, таким образом, показатель рождаемости стал самым низким за десятилетие. Отмечается, что спад рождаемости не зафиксирован только в Чечне.

Демографы отмечают, что в ушедшем году убыль населения составила 134,4 тысячи человек, при этом в 2016-м наблюдался небольшой прирост населения, составивший 5,4 тысячи человек. 

Количество браков, заключенных в 2017 г., немного выросло по сравнению с 2016-м: 1 млн 49 тыс. 700 против 985 тыс. 800. К сожалению, процент разводов в стране не уменьшился.

Президент Владимир Путин ранее объявил, что в России для поддержания уровня рождаемости введут ежемесячные выплаты при рождении первенца - планируется, что за 3 года на программу выделят 144,5 млрд рублей. При этом социологи ВЦИОМа приводят неутешительные цифры: за минувшие 12 лет доля чайлдфри - россиян, сознательно отказавшихся от продолжения рода, выросла от 0 до 6%.

Светлана БОГДАНОВА
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