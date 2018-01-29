Россияне получат повышенные выплаты

На индексацию выплат Пенсионный фонд уже приготовил 450 млрд рублей

С 1 февраля в России произойдет повышение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) льготникам. Это самое массовое социальное пособие в стране - его получают 15,4 миллиона граждан, в том числе инвалиды, ветераны боевых действий, герои СССР и России, герои труда, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и многие другие категории. С февраля 2018 г. все они будут получать на 2,5% больше. На это в Пенсионном фонде уже предусмотрено 450,6 млрд руб., сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме ЕДВ, на 2,5% со следующего месяца будет проиндексирован и полагающийся льготникам набор социальных услуг (НСУ). В частности, на лекарства будет выделяться 828 руб. 14 коп., на путевку в санаторий 128 руб. 11 коп., на проезд в пригородном железнодорожном транспорте - 118 руб. 94 коп.

Льготники имеют право выбирать, получать НСУ в так называемой натуральной форме, то есть в виде бесплатных товаров и услуг, или брать деньгами. В последнем случае максимальная сумма с февраля составит 1 тыс. 75 руб. 19 коп. в месяц.

Единые денежные выплаты выдаются инвалидам, ветеранам боевых действий, Героям Советского Союза и России, Героям Социалистического Труда и ряду других категорий граждан РФ. Их размеры определяются индивидуально и зависит от региона и основания для ее получения, напоминают "Известия".