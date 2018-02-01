Бывший кировский губернатор брал у бизнесменов деньги за "покровительство"

Пресненский районный суд Москвы на сегодняшнем заседании выносит политику обвинительный приговор. По словам судьи Татьяны Васюченко, экс-глава Кировской области "совершил получение взятки в виде денег". Эти средства были оплатой за "покровительство" и "попустительство по службе".



Тем самым Никита Белых будет признан виновным по статье о получении взятки в особо крупном размере. Оглашение приговора, как ожидается, займет несколько часов. Срок наказания будет назван в заключительной части судебного акта.

Приговор бывшему чиновнику начали оглашать сегодня около полудня. В настоящий момент судья пересказывает фабулу уголовного дела, передает РИА "Новости". Из оглашенной к этому времени части приговора следует, что Белых признан виновным в получении взятки от предпринимателя Юрия Судгаймера.

"Губернатор Белых по должности мог обладать возможностью осуществлять покровительство в отношении УК "Лесхоз" (предприятие, также известное как "Кировлес"), у представителя которой он и взял взятку", - цитирует судью "Газета.ру".

Кроме этого, добавила Васюченко, экс-губернатор "мог обладать возможностью помогать избегать негативных последствий проверок и иных проблем, связанных с нарушением "Лесхозом" своих обязательств". Само предприятие, по словам судьи, имело достаточно нарушений в сфере налогообложения, ассортимента и объема выпуска продукции и срывало сроки ее поставок.

Однако подсудимый своей вины не признал. Уголовное преследование стало следствием провокации сотрудника ФСБ, настаивает бывший губернатор, передает RT.

Получая пакет от предпринимателя Судгаймера, Белых, по словам его адвоката, считал, что там находится бутылка вина. Это было понятно, ведь они встретились сразу после дня рождения губернатора и у пакета был подарочный вид.

Белых находится на скамье подсудимых по уголовному делу о получении взяток на € 600 тысяч. По версии следствия, политик, руководивший Кировской областью, получил порядка € 200 тыс. от бизнесмена Альберта Ларицкого и еще € 400 тыс. от Юрия Судгаймера за покровительство бизнесу по освоению леса. Причем если Ларицкий, как выяснили следователи, дал взятку добровольно, то у Судгаймера деньги пришлось вымогать.

Губернатора задержали в июне 2016 г. в одном из московских ресторанов при передаче последнего транша взятки от Судгаймера. Объяснить происхождение и предназначение этих денег на месте губернатор не смог. Позже он заявил, что не признает себя виновным и что против него была организована провокация. Вскоре после задержания Белых сняли с поста губернатора "в связи с утратой доверия".

В ходе рассмотрения уголовного дела прокуратура потребовала приговорить Белых к 10 годам колонии строгого режима, штрафу в 100 млн руб. и восьмилетнему запрету на работу в государственных органах. Выступая с последним словом, Белых заявил, что единственно справедливым решением было бы его оправдание. Политик заверил, что ему не стыдно за работу на посту губернатора, хотя он и "совершал ошибки".

Заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева ранее заявила о том, что у Белых серьезные проблемы со здоровьем - у него диагностирован сахарный диабет. Осужденный не сможет выжить в исправительном учреждении, если ему не будут готовы оказать серьезную медицинскую помощь.

"Для Белых 10 лет - это как смертная казнь. При его болезни ему нужен постоянный контроль сахара, давления и так далее. На воле он смог бы благополучно прожить до старости, но за решеткой - увы. У него и сейчас-то, по мнению тюремных врачей, в любой момент может случиться диабетическая кома", - рассказала правозащитница.