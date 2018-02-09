К Земле несется огромный астероид
К Земле на огромной скорости приближается астероид CB-2018. Об этом рассказали ученые из Центра исследований околоземных объектов NASA.
Метеорит пройдет 10 февраля в опасной близости от планеты на расстоянии всего 64 тыс. км, что примерно в 5 раз меньше, чем дистанция между Луной и Землей. Эксперты утверждают, что объект намного больше, чем челябинское небесное тело, которое упало в России в 2013 г., и достигает 40 м в длину, передает сайт Phys.
Ученые призывают население не паниковать, так как астероид не врежется в планету и благополучно пролетит мимо. Они отмечают, что во вторник, 6 февраля, похожий объект уже приближался к Земле. Однако в 2029 г. ей угрожает огромный астероид Апофис, который пройдет на небольшом отдалении.
Представитель Центра исследований Пол Ходас подчеркнул, что человечеству и ученым стоит больше обращать внимание на маленькие объекты, которые очень трудно обнаружить. Их траекторию сложно рассчитать, поэтому они представляют наибольшую опасность. В качестве примера исследователи вспомнили о Челябинском метеорите, который застал врасплох местное население и мог нанести непоправимый ущерб городу.
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