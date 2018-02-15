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В Москве стартовало строительство детсадов-трансформеров

Фото: stroi.mos.ru
Современные учреждения для малышей появятся в трех местах столицы

Как сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, рабочие будут возводить детские сады нового типа в Южном Бутово и Куркино.

По словам Хуснуллина, спрос на детские сады в Москве неуклонно растет и власти ищут возможности удовлетворить его. Поэтому родилась идея строительства зданий-трансформеров.

"Идея строительства зданий-трансформеров возникла несколько лет назад. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина были разработаны типовые архитектурно-технические решения комбинированного блока начальных классов с дошкольным отделением", – напомнил заммэра Москвы.

Здания такого типа отличаются многофункциональностью, то есть они могут использоваться и как детские сады, и как комбинированные учреждения. Например, в них можно разместить одновременно группы дошколят и начальные классы.

В зависимости от потребностей жителей конкретного района новые здания будут менять свое назначение. Стоит отметить, что в Южном Бутово появятся два таких детсада вместимостью по 300 человек каждый. Один из них построят на улице Брусилова (там уже практически готов первый этаж), а второй – на улице Адмирала Лазарева. Жители Куркина смогут водить своих детей в "трансформер" на Воротынской улице, где уже завершена подготовка к строительству.  

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