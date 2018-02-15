Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На Москву идет вторая волна снегопада

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
В выходные горожан вновь завалит снегом

По прогнозам синоптиков, начиная с пятницы, 16 февраля, в столице начнется потепление, которое будет сопровождаться снегопадом. Ожидается до 6 см осадков.

"Вновь высота снежного покрова в городе приблизится к 50 см", – сообщается на сайте "Метеоновости".

Как уточняет Telegram-канал НТВ, выпадет почти треть месячной нормы осадков – 28%. Снегопад начнется в пятницу вечером и продолжится до вечера воскресенья, обещают синоптики. Снег будет идти в субботу днем и все воскресенье.

Колебания температуры ожидаются в пределах от -5…-7 С° до -1…-3 С°.

новости партнеров
Загрузка...

Раскрыты причины поражения фигуристов на Играх

От наших талантливых спортсменов уплыла серебряная награда

Индонезия заплатит за Су-35 пальмовым маслом

Контракт на поставку российских истребителей уже подписан

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей