На Москву идет вторая волна снегопада

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По прогнозам синоптиков, начиная с пятницы, 16 февраля, в столице начнется потепление, которое будет сопровождаться снегопадом. Ожидается до 6 см осадков.
"Вновь высота снежного покрова в городе приблизится к 50 см", – сообщается на сайте "Метеоновости".
Как уточняет Telegram-канал НТВ, выпадет почти треть месячной нормы осадков – 28%. Снегопад начнется в пятницу вечером и продолжится до вечера воскресенья, обещают синоптики. Снег будет идти в субботу днем и все воскресенье.
Колебания температуры ожидаются в пределах от -5…-7 С° до -1…-3 С°.
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