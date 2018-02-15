На Москву идет вторая волна снегопада

В выходные горожан вновь завалит снегом

По прогнозам синоптиков, начиная с пятницы, 16 февраля, в столице начнется потепление, которое будет сопровождаться снегопадом. Ожидается до 6 см осадков.

"Вновь высота снежного покрова в городе приблизится к 50 см", – сообщается на сайте "Метеоновости".

Как уточняет Telegram-канал НТВ, выпадет почти треть месячной нормы осадков – 28%. Снегопад начнется в пятницу вечером и продолжится до вечера воскресенья, обещают синоптики. Снег будет идти в субботу днем и все воскресенье.

Колебания температуры ожидаются в пределах от -5…-7 С° до -1…-3 С°.