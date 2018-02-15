Ученые установили связь между едой длительной обработки и онкологическими болезнями

Вероятность возникновения рака прямо зависит от количества съеденной жареной пищи и степени ее прожарки. К такому выводу пришла группа французских и бразильских ученых.

Специалисты изучили рацион без малого 105 тысяч взрослых добровольцев возрастом от 43 лет и старше. Испытуемые заполняли анкеты о своем рационе, а ученые ранжировали указанные продукты (всего порядка 3,3 тысяч наименований) по степени их обработки и количеству съеденного. Параллельно с этим они фиксировали случаи заболевания раком среди добровольцев.

При анализе собранных данных были учтены такие параметры участников, как возраст, пол, уровень образованности, случаи заболевания раком в семье, курение и уровень активности. Все эти параметры считаются косвенными факторами возникновения недуга.

Когда вся статистика сложилась в общую картину, обнаружилась закономерность между долей еды, которая подвергалась длительной обработке, в ежедневном рационе и уровнем риска развития болезни.

"Результаты показывают, что 10-процентное увеличение доли ультра-обработанных пищевых продуктов в рационе было связано с увеличением на 12 процентов риска общего рака и 11 процентов риска рака молочной железы", - говорится в докладе, опубликованным MedicalXpress.

При этом ученые не нашли опасности в поедании консервированных овощей, сыров, свежего хлеба, бобов, макарон, яиц, мяса, рыбы и молока.