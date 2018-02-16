Вирусу NotPetya дали московскую прописку

Сидней обвинил российские власти в масштабной хакерской атаке

Разведка Австралии заявила, что зловредный вирус NotPetya, обваливший сети ведущих российских, украинских и даже мировых энергетических и финансовых компаний, вел атаку из России. Более того, дескать, заказчиком и "крышей" хакеров были российские власти.

"Основываясь на информации австралийских разведывательных агентств и после консультаций с властями США и Великобритании, правительство Австралии пришло к выводу, что власти России поддерживали злоумышленников, ответственных за инцидент", – приводит РИА "Новости" заявление министра по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Энгуса Тейлора. В связи с этим правительство Австралии осудило российские власти, которые подвергли "серьезному риску глобальную экономику".

Ранее Вашингтон, Лондон и Копенгаген выступили с заявлениями, что вирус NotPetya создали в России. При этом замглавы МИД Великобритании Тарик Ахмад прямо обвинил в этом правительство РФ и российские вооруженные силы, а министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен в своем выступлении подчеркнул, что след от атаки вируса NotPetya "ведет прямиком в Россию и к российским военным".

Зловред NotPetya проявился впервые 27 июня 2017 года. Его первыми жертвами стали энергетические, телекоммуникационные, финансовые компании и госучреждения на Украине и в России, затем вирус распространился по глобальной сети по всему миру. О вызванных им проблемах сообщили 64 страны, в том числе США, Германия, Бразилия. В Австралии вирус поразил внутреннюю сеть шоколадной фабрики Cadbury. В целом ущерб от атаки вируса эксперты исчисляют миллиардами долларов.

В Москве обвинения категорически отрицают, считая подобные высказывания продолжением русофобской кампании, которая началась с американских выборов в 2016 году.