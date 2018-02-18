ОРВИ: от Москвы до самых до окраин
Конец зимнего периода традиционно бьет рекорды по эпидемии вирусных инфекций, молниеносно распространяющихся в детской среде. Так, с 17 февраля и до особого распоряжения все школы Шадринска закрываются на карантин в связи с двукратным превышением недельного эпидпорога, а также в целях предотвращения дальнейшего распространения ОРВИ. Такое решение приняла санитарно-эпидемическая комиссия. По данным главного государственного санитарного врача по Шадринску Натальи Устюжаниной, с 9 по 15 февраля в городе зарегистрировано 1298 случаев ОРВИ, случаев заболеваний гриппом пока нет. 84,5% заболевших – дети до 14 лет, основной прирост произошел среди школьников.
В Северной Осетии на сегодняшний день уровень заболеваемости ОРВИ и ротавирусной инфекцией составил 23%, что говорит о превышение эпидпорога. А это предшествует эпидемии гриппа. Руководство региона приняло решение ввести в городе карантинные мероприятия, в том числе в лечебных и социальных учреждениях. Также будут ограничены культурные и массовые мероприятия, которые проводятся в закрытых помещениях, и проверена наполняемость школ. Если по болезни на уроки не будут приходить 20% учеников, в учебном заведении на неделю приостанавливаются занятия.
Неблагоприятная обстановка наблюдается в Тюмени. "На данный момент закрыто 59 классов общеобразовательных школ в Тюменской области, в том числе 21 класс в Тюмени. Закрыто четыре группы в детском саду Сладковского района. Полностью закрыты девять школ и два детских сада в муниципальных образованиях. Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области", – заявили представители областного департамента здравоохранения.
В Москве, по данным ТАСС, детский сад № 2248 закрылся на карантин в связи с низкой посещаемостью. Ранее на условиях анонимности мать воспитанника детского сада высказала предположение о нарушениях в пищеблоке учреждения, которые, по ее мнению, могли повлечь массовое отравление детей. Однако директор школы №492, в структуру которой входит учреждение, Жанна Разоренова заявила, что речи о массовом отравлении детей быть не может. Руководство комбината, осуществляющего организацию питания детей, также прокомментировало ситуацию. "При приготовлении пищи нормы СанПиН соблюдались в полном объеме. Санитарные книжки работников пищеблока также соответствовали положенным нормативам", – отметили на комбинате питания, поставляющем продукты в детское учреждение.
Ранее на встрече представителей власти и общественности, посвященной вопросу социального питания в столице отметили положительную динамику в организации дошкольного и школьного питания, в том числе благодаря всестороннему контролю поставщиков надзорными органами.
Стоит отметить, что специалисты предупреждали о вспышке сезонных инфекционных заболеваний в Москве в январе-феврале текущего года.
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