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Погода омрачит праздники москвичам

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
На столицу надвигается лютый мороз, который заставит горожан попрятаться по домам

Погода решила в качестве подарка для мужчин преподнести аномальное похолодание. В предстоящие выходные жители испытают на себе жуткие холода и очень высокое давление. Антициклон из Арктики принесет низкую температуру воздуха: до -25°C ночью и до -16°С днем.

В ночь на пятницу, 23 февраля, ожидаются небольшие осадки, зато морозы окрепнут до -25°C. А днем столбики термометров поднимутся на отметки -11 … -16°C. Этот день станет самым холодным за последние полвека, отметили синоптики.

При столь низких температурах, пишут "Известия", возрастает риск увеличения количества пожаров в жилых домах, в административных зданиях, в учреждениях социальной сферы, в том числе с круглосуточным пребыванием людей, а также на складах и торговых объектах, в выселенных строениях и бытовках, напомнили в МЧС. И посоветовали по возможности воздержаться от продолжительного пребывания на улице, носить теплую одежду и обувь, чтобы не переохладиться и не обморозиться.

Главное управление МЧС России по Москве настоятельно рекомендовало в условиях низких температур по возможности воздержаться от продолжительного пребывания на улице. Во избежание переохлаждения жителям советуют надевать теплую одежду и обувь. Водителям, в свою очередь, следует отказаться от дальних поездок и быть внимательнее на дорогах, следить за скоростью.

При первых признаках обморожения нужно срочно предпринять необходимые меры либо обратиться к врачу.

Дарья Емельянова
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