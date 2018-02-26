Большая кольцевая линия метро заработает в 2022 году
Большая кольцевая линия метро (БКЛ) в Москве будет полностью готова до конца 2022 года. Запуск участков будет проводиться постепенно. Такое заявление сделал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Кроме открытого сегодня, в этом году планируется достроить радиус до станции "Нижняя Масловка". В следующем году восточный участок, затем западный и в итоге – южный сектор", – пообещал глава Стройкомплекса, отметив, что масштабного открытия сразу пяти станций метро в Москве не видели больше четверти века, с 1992 года.
Хуснуллин подчеркнул, что "это был сложный участок", и назвал строительство БКЛ крупнейшим в мире проектом в области метростроения.
"Мы планируем ввести в строй 69 км линий с 31 станцией, таким образом, она может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав нынешнего "чемпиона" среди подземных колец – Кольцевую линию Пекинского метро (57 км)", – резюмировал заммэра.
Напомним, сегодня, 26 февраля, открылись первые пять станций кольцевой. Мэр столицы Сергей Собянин назвал это событие историческим для Москвы и москвичей.
В честь открытия БКЛ в московском метро начали продавать тематические билеты. Всего 4 арианта дизайна проездных. Их общий тираж – 200 тысяч штук, по 50 тысяч каждого вида. На свеженапечатанных транспортных картах красуются новые станции или участок кольцевой.
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