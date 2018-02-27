Европейцы обвинили Россию в непогоде
Погода в Европе взбунтовалась. Часть света охватил арктический циклон Hartmut, который местные СМИ сразу же нарекли "феноменом "Москва – Париж". Именно он спровоцировал аномальные морозы и снегопады, которые в одних странах парализовали городскую жизнь, в других – унесли человеческие жизни. Но обо всем по порядку.
В Берлин пришли "сибирские морозы". С таким анонсом вышел прогноз погоды на радио RBB-Radio. Ночью в столице Германии мороз окреп до минус 10 и ниже, днем речь шла о 5 градусах также с отрицательной отметкой.
В таких условиях несладко пришлось бы бездомным, если бы городские власти не позаботились и не создали дополнительные места для ночлега.
Но это еще цветочки. Пришедший из России арктический циклон Hartmut захватил с собой не свойственные для этого времени года снегопады и сильные морозы. Такие, что в центральных районах Германии столбик термометра опускается до минус 20. А на самой высокой германской вершине Цугшпице в Баварии зафиксировали минус 30,5 градусов.
ДТП, перебои в движении поездов, задержки вылетов – к таким последствиям привела аномальная погода в Германии. На время закрыли аэропорт в Неаполе, на который вслед за Римом обрушился снегопад. "По соображениям безопасности" в городе приостановили автобусное движение и работу метро.
Последний раз такой снег в Неаполе видели в 1956 году. Впрочем, есть и те, кому белые снежинки доставили не хлопоты, а радость. Это дети, которые учатся играть в снежки, поскольку школы закрыты.
Не работают они, а также госучреждения, банки, магазины, бары и рестораны в столице Италии. Там снегопад не прекращается более 6 часов. Нет доступа в Колизей, на Римские форумы и Палатинский холм. Отменены многие мероприятия, связанные с парламентскими выборами, которые пройдут 4 марта. В итоге местные солдаты вышли на улицы с лопатами.
Однако синоптики говорят о неутешительных прогнозах. В первый день весны в Риме снова ожидается снегопад. Редко непогода в Италии обходится без жертв. В этот заморозок из-за переохлаждения от сердечной недостаточности скончался бездомный.
А во Франции нечеловеческие, по европейским меркам, холода уже унесли три жизни. Все умершие – бездомные, сообщает радиостанция RTL. Чтобы привлечь внимание к замерзающим бомжам, полсотни чиновников столичного региона решили переночевать на улице.
"В прошлом году почти 500 человек, не имеющих крова над головой, умерли на улицах… В 2018-м уже 13 человек умерли в одном Париже всего за полтора месяца. Около 50 народных избранников будут спать на улице в среду, 28 февраля, около Аустерлицкого вокзала", – провела агитацию на своей странице в Facebook заместитель мэра коммуны Этамп в департаменте Эсон Мама Си.
Сегодня, 27 февраля, был самый холодный день во Франции за всю зиму. И на этом пришедший из России антициклон, негласное имя которого "феномен "Москва – Париж", останавливаться не намерен.
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