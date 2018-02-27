Миллиардер неоднократно пытался получить в Швейцарии вид на жительство, что привлекло внимание местных СМИ

Роль цензора не входят в обязанности Федерального суда Швейцарии. С таким посылом был отклонен иск Романа Абрамовича. Миллиардер настаивал на том, чтобы местные СМИ убрали информацию о его попытках получить вид на жительство в Швейцарии.

"Свобода средств массовой информации – один из центральных элементов свободы слова, она играет роль связующего звена между государством и обществом и помогает обеспечивать контроль за властью", – говорится в решении суда, которое цитирует издание SonntagsZeitung в статье "Урок свободы СМИ".

Кроме того, Абрамовича обязали компенсировать судебные издержки в размере 5 тысяч швейцарских франков – это более 4-х тысяч евро. В документе также оговаривается, что, поскольку бизнесмен является одним из самых состоятельных людей в мире, то с него и спрос больше, то есть он должен держать ответ на максимальное количество вопросов, нежели обычный человек.

Отметим, в начале февраля издание Le Matin Dimanche подготовило материал о попытках Абрамовича получить в Швейцарии вид на жительство: летом 2016-го и в конце прошлого года.