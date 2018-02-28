Поклонская требует проверить деятельность Мацейчука
Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила запрос в Генпрокуратуру, МВД, ФСБ и СК России, в котором просит проверить деятельность задержанного накануне в Мытищах польского журналиста и ярого русофоба Томаша Мацейчука.
"На основании изложенного мной сегодня подготовлены депутатские запросы на имя генерального прокурора России, министра внутренних дел России, директора ФСБ и председателя Следственного комитета России об организации доследственной проверки по указанным фактам причастности к военным преступлениям, связанным с геноцидом украинского народа по их языковому признаку, и политических взглядов со стороны гражданина Польши Томаша Мацейчука", – говорится в запросе депутата, который оказался в распоряжении RT.
Поклонская надеется, что органы разберутся в ситуации и примут необходимые меры реагирования, "направленные на пресечение противоправных действий экстремистского характера со стороны господина Мацейчука".
Ранее в среду стало известно, что Совет Федерации дал поручение временной комиссии по информационной политике изучить ситуацию с польским журналистом, задержанным 27 февраля в Подмосковье по подозрению в нарушении миграционного законодательства. В его квартире был проведен обыск, как утверждал сам поляк, в рамках уголовного дела о возбуждении межнациональной розни.
На заседании Совфеда сенатор Людмила Нарусова заявила, что причины для депортации Мацейчука совершенно надуманные, а истинным поводом для претензий к нему стали его высказывания на одном из ток-шоу.
Она предложила разобраться в деле с польским представителем. Ее поддержала спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. Теперь от комиссии ждут объективной оценки произошедшего, пишет РИА "Новости".
Мацейчук же решил самостоятельно покинуть пределы нашей страны, о чем он сообщил на своей странице во "ВКонтакте".
"Депортируют или нет – принял решение, что все равно уезжаю в
Евросоюз. Хватит деградировать, надо заняться тем, что дает мне кайф и
прогресс", – написал журналист.
Он добавил, что "по-человечески любит русских". "Надеюсь придет такой день, когда все дружно посидим, выпьем, покурим кальян и скажем себе пару теплых слов", – подчеркнул Мацейчук, поблагодарив поляков, украинцев, русских, армян и "даже "проклятых бездуховных" америкосов" за все.
Вероятно, теперь он будет постоянным и желанным гостем именно украинских телеэфиров.
Напомним, вчера в эфире радиостанции "Говорит Москва", комментируя информацию о задержании Мацейчука, его непримиримый оппонент в телешоу политолог Руслан Осташко рассказал, что сотрудники правоохранительных органов давно следили за польским журналистом.
"Последней
каплей стало его признание в прямом эфире, что он стрелял, находясь в
Донбассе. Он не сказал, в какую сторону стрелял, отмечу это. Но он
признался, что стрелял. Это было последней каплей, и они решили это дело
дальше пустить и начать наводить порядок", – считает Осташко. И сам российский эксперт готов дать показания в отношении поляка.
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