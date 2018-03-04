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Москву парализует снегопад

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Начавшийся в воскресенье снегопад может стать сильнейшим для марта за последние 70 лет

Российской столице предстоит пережить очередной "снегопад столетия": ожидается, что в ближайшие сутки в городе выпадет треть месячной нормы осадков.

По данным Гидрометцентра, днем температура воздуха составит минус 6 – 8 градусов, к ночи похолодает до минус 9 – 11 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 м/c, атмосферное давление – 735 мм ртутного столба.

В течение ближайших суток в столичном регионе ожидается сильный снегопад, сугробы вырастут на 10 сантиметров.

"Атмосферный вихрь принесет в мегаполис почти треть месячной нормы осадков – 8-11 миллиметров", – рассказал РИА Новости  специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Интенсивность осадков снизится не ранее утра понедельника; прогнозируется, что снегопад "станет одним из самых мощных для 4 марта за последние 68 лет", добавил синоптик.
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