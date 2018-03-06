Большинство граждан вынуждены считать каждую копейку

Аналитиками ИНСАП РАНХиГ в 2017 г. был проведен опрос, который оценил качество жизни людей. Оказалось, что 40% жителей нашей страны не в состоянии справиться с кризисом.



"Ситуация в экономике не улучшится, их благосостояние продолжит ухудшаться, бедность – расширяться," – заявил сотрудник лаборатории исследований социального развития Дмитрий Логинов.

Отмечено, что в категорию риска входят пожилые люди, жители сел и малых городов, люди без высшего образования, рабочие разной квалификации, рядовые работники торговли и бытового обслуживания, а также безработные, пишут "Ведомости".

Более того, адаптировать к кризису пытались лишь 29% россиян. Они старались больше вкладывать и сберегать, хотя из-за сложной экономической ситуации чаще приходилось, напротив, тратить накопленное и искать подработку.

Между тем, как рассказали в Минтруде, помочь найти даже основную работу тем, кто ее потерял, удается не всегда. За 2016 г. смогли трудоустроиться 64,4% россиян, передает FlashNord.

Вариантом выхода из экономических проблем эксперты назвали различные доходы, сбережения, в том числе второе жилье, профессиональное образование или социальные связи. Которые, в свою очередь, используют лишь 20% населения. Это люди моложе 45 лет, с высшим образованием, проживающие в средних и крупных городах и работающие на позициях руководителей и высококвалифицированных специалистов, отмечает URA.RU.

Выживая в условиях кризиса, многие люди вынуждены брать кредиты. По словам Логинова, заем денежных средств в кризис не является активной стратегией адаптации – это не развитие, а, скорее всего, выживание.