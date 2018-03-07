Египтом правили пришельцы
Фараоны Древнего Египта имели внеземное происхождение и являлись гибридами инопланетян.
В Сети все чаще появляются фотографии, на которых известных правителей и богов сравнивают с другими земными существами. Пользователи находят множество различий, что может говорить об их связи с космосом.
Некоторые утверждают, что египтяне спустились с неба в яйцах наподобие капсул или на кораблях. По этой причине начался "золотой век". Уфологи отмечают, что комплекс пирамид возле Каира по расположению полностью совпадает со многими созвездиями. При этом народ Древнего Египта не мог физически построить такие невероятные и сложные сооружения, передает Daily Star.
Ученые предполагают, что пришельцы из космоса прилетали на Землю и делились своими знаниями и технологиями с правителями Каира, что оказало сильное влияние на современную мировую культуру.
При этом эксперты отмечают, что кроме гигантских пирамид на планете существуют другие таинственные сооружения. К примеру, Стоунхендж в Уилтшире или около 400 геометрических и фигур животных.
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