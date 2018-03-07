"ТЭКА-Сервис" оправдал суд
Оснований для привлечения подмосковного недропользователя "ТЭКА-Сервис" к административной ответственности нет, ряд дел в отношении компании закрыты. Такое постановление вынес Арбитражный суд Московской области после рассмотрения всех материалов.
Решение суда, в свою очередь, – свидетельство того, что в своей работе подмосковное предприятие соответствует букве закона, считает замдиректора по юридическим вопросам организации Виталий Лукьянов. "Предприятие всегда ответственно и добросовестно подходит к вопросу соблюдения требований действующего законодательства, в том числе в области охраны окружающей среды. При этом не допускает фактов каких-либо нарушений требований законодательства", – заявил Лукьянов.
Напомним, в прошлом году компанию "ТЭКА-Сервис" атаковали тотальными проверками контрольно-надзорные и правоохранительные органы. В то же время ряд экологов делал громкие заявления на митингах, через соцсети и СМИ, которые не находили своего подтверждения.
Работники одного из старейших предприятий строительной сферы Подмосковья просили защиты даже у президента страны Владимира Путина. В скандал вокруг организации впоследствии вмешалась Мособлдума.
Однако прошлогодний эксцесс усугубился в том же 2017-м, когда за нарушение требований в обращении с отходами Министерство экологии Московской области привлекло "ТЭКА-Сервис" к административной ответственности. Компания направила апелляционную жалобу в Московский областной суд, который после рассмотрения обращения отменил постановления и фактически избавил предприятие от стотысячного штрафа.
Решение министерства было признано незаконным, а само дело направили на новое рассмотрение. Впрочем, это же ведомство обратилось в суд с инициативой об аннулировании лицензии "ТЭКА-Сервис" на работу с отходами строительной отрасли.
Однако областной арбитражный суд счел позицию заявителей необоснованной и неподтвержденной. В начале марта в данном требовании судом было отказано.
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