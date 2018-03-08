Захарова поделилась "бомбической" историей про Слуцкого
Мария Захарова вспомнила о не самом приятном личном опыте общения с Леонидом Слуцким, которого сейчас обвиняют в домогательствах несколько журналисток.
"Бомбическая", как выразилась дипломат, история произошла четыре года назад в кулуарах Петербургского международного экономического форума, во время встречи журналистов с официальными лицами в одном из кафе.
"Я что-то интересное рассказываю, человек 10 меня слушают вот с той стороны, и вдруг входит Леонид. Я его, естественно, знаю, так как он-то широким массам известен. И он садится и начинает, как-то не включаясь в беседу, начинает говорить какие-то такие вещи, ну вот как всегда: "Эй, девушка, что ты говоришь", – ну, какие-то такие вещи очень странные", – поделилась Захарова воспоминаниями в эфире радиостанции "Эхо Москвы"."Я говорю: "Вы знаете, я не очень понимаю, что вы говорите, и мне не очень приятно это слушать. Может быть, я чего-то не понимаю". И дальше произошла такая вещь: он перестал", - продолжила Захарова, добавив, что никто из присутствовавших при этом мужчин не сделал Слуцкому замечания.
По словам официального представителя МИД России, женщине, которая получает неприятные намеки от мужчин, очень важно обозначить, как она к этому относится: "позволяешь ты это делать или не позволяешь".В феврале депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого обвинили в домогательствах несколько журналисток, работающих в российском парламенте. Спикер Думы Вячеслав Володин, комментируя начавшийся скандал, подчеркнул, что обвинения в адрес депутата надо проверять и оценивать в рамках закона, исходя из презумпции невиновности.
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