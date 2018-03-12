"Новохохловская" платформа откроется к сентябрю
Строительство около станции МЦК "Новохохловская" одноименной платформы Курского направления МЖД набирает обороты, сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.
"В целях интеграции Курского направления МЖД с МЦК, мы вместе с коллегами из "РЖД" строим новую платформу для электричек с пассажирским терминалом. На сегодняшний день продолжаются работы по монтажу металлических конструкций конкорса и устройству контактной сети", – резюмировал глава Стройкомплекса и пообещал, что новой платформой пассажиры смогут воспользоваться уже в сентябре.
Хуснуллин подчеркнул, что в составе остановочного пункта "Новохохловская" также будет крытый переход, который соединит Курское направление МЖД с МЦК и остановками других видов общественного городского транспорта.
"Интеграция Курского направления Московской железной дороги позволит снизить нагрузку на Курский вокзал и платформу "Царицыно", а также станции метрополитена "Курская" и "Царицыно", – не без оснований отметил заммэра.
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