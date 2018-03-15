До конца этого года 30 домов будут готовы принять переселенцев, пообещал Марат Хуснуллин

Более миллиона столичных новоселов переедут в современные и комфортные квартиры, построенные по программе реновации жилого фонда. Об этом на встрече со студентами МГСУ рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Программа реновации жилого фонда – масштабный проект. В его рамках планируется переселить более 1 млн человек в новое комфортное жилье, общим объемом не менее 30 млн кв. м. За 2018-2019 годы мы планируем приступить к проектированию и строительству порядка 5 млн кв. м жилья", – поделился глава Стройкомплекса.

Ранее он пообещал, что уже в этом году в Москве начнут возводить порядка 70 тысяч квартир для переселения по программе реновации, что составляет около 2 млн квадратных метров жилья. А до конца года 30 домов будут готовы принять переселенцев.

К слову, в первые реновационные квартиры уже заехали жильцы. В феврале был сдан дом на 5-й Парковой улице на востоке столицы. Напомним, программу утвердили 1 августа прошлого года. В целом она предусматривает расселение жильцов из более чем 350 тысяч квартир.