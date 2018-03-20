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Новый участок "желтой" линии метро откроют летом

Марат Хуснуллин. Фото: stroi.mos.ru
В будущем эту ветку доведут прямо до аэропорта "Внуково"

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что летом этого года начнется движение на участке Калининско-Солнцевской линии метро до станции "Рассказовка" в Новой Москве.

"На участке планируется ввести сразу 7 станций Калининско-Солнцевской линии – это очень масштабная задача, которая требует серьезных усилий всех задействованных служб", – подчеркнул Хуснуллин. Заммэра добавил, что новые объекты будут вводиться в строй последовательно: самой первой – уже на этой неделе – заработает станция "Рассказовка".

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Новый участок "желтой" линии столичного метрополитена "Раменки" – "Рассказовка" пройдет по районам, в которых живут около 600 тыс. человек, длина этой части подземки будет равна 14,2 километра.

По словам Хуснуллина, метро сделает удобнее жизнь москвичей: время поездки в центр сократится до 45 минут. Помимо этого, снизится автомобильная нагрузка на Мичуринский проспект и Боровское шоссе.

Валентина МАЙОРОВА
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