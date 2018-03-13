Рыбка сорвалась с крючка ФБР

ФБР заинтересовалось Рыбкой
Анастасией Вашукевич, более известной как Настя Рыбка, заинтересовались сотрудники ФБР. Они даже попытались организовать с ней встречу в тюрьме Таиланда, куда эскортница "загремела" с нелегального секс-тренинга за незаконную работу.
Впрочем, визит ФБР носил бы вполне деловой характер. Напомним, ранее девушка с пониженной социальной ответственностью заявляла, что хранит убойный компромат на Россию. Рыбка сообщала, что она якобы владеет ценной информацией, которая касается вмешательства Москвы в президентские выборы в США.
Именно эти сведения и привлекли Федеральное бюро расследований. Как сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Таиланде, сотрудники внутренней разведки обратились в иммиграционную службу страны, чтобы нанести визит Рыбке. Однако запрос был отклонен, поскольку задержанные могут принимать исключительно людей из состава своей семьи и законных представителей.
Впрочем, до этого на удочку Рыбки не поймался Госдеп США и отказал владелице ценной информации в помощи, сообщало РИА "Новости".
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Сотрудники внутренней разведки обратились в иммиграционную службу Таиланда, чтобы навестить эскортницу в тюрьме
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