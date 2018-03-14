Стивен Хокинг предсказал гибель человечества

Ученый торопил людей с колонизацией Вселенной

В Англии на 77-м году жизни умер Стивен Хокинг. Его главной научной деятельностью была теоретическая физика.

Хокинг, несмотря на серьезное заболевание, сделал ряд важных открытий в космологии. В 1963 г. врачи поставили ему страшный диагноз – боковой амиотрофический склероз. Эксперты утверждали, что ученому осталось не больше двух лет, однако он жил еще долгое время, хоть и был прикован к инвалидному креслу.

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Стивен считал, что черные дыры представляют из себя коридор, который выведет объект в другую Вселенную. Он пытался найти ответ на вопрос, что же происходит с вещами, которые уходят за горизонт событий, передает The Independent.

" Черные дыры на самом деле не такие уж черные, как их рисуют. Это не вечные тюрьмы, которыми их представляют. Что-то может выйти из них и, возможно, в другую вселенную. Так что, если вы чувствуете, что попали в черную дыру, не сдавайтесь. Выход есть! ", – говорил физик, цитирует "Газета.ру".

Хокинг был уверен, что в этом веке человечество сумеет колонизировать Марс и полностью освоить Луну. При этом он предостерегал людей от контакта с другими цивилизациями, так как неизвестно, будут ли дружелюбно настроены пришельцы по отношению к землянам.

Ученый предсказал и конец света, однако это произойдет лишь в том случае, если человечество не покинет родную Землю и не отправится исследовать космическое пространство.

"Земля может быть уничтожена в результате глобального стихийного бедствия, внезапной ядерной войны, генетически модифицированного вируса или из-за других угроз", – говорил он.

По словам физика, планету ждет перенаселение и из-за неумеренного потребления энергии она превратится в огненный шар и перестанет существовать в 2600-м году.