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Дональд Трамп разводится с женой

Дональд Трамп-младший и Ванесса Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs
Заявление о расторжении брака подала супруга

Жена старшего сына президента США Ванесса Трамп обратилась с такой просьбой в суд Манхэттена в четверг, 15 марта. 

Развод пройдет по обоюдному согласию. Поэтому никаких проблем с опекой над детьми пары или по разделу имущества не будет, пишет Page Six. 

У супругов, наверное, есть добрачное соглашение об этом, предположили эксперты. 

Трудности в семье старшего сына американского президента возникли не сейчас. Супруги даже живут отдельно. 

"Проблемы были там в течение долгого времени, пара надеялась остаться вместе во время пребывания президента в должности, но решать их проблемы становится все сложнее", - рассказал один из источников.

Одна из причин – то, что заядлый охотник Дональд Трамп-младший почти не бывает дома. Он много путешествует. К примеру, феврале был в Индии. 


Дональд Трамп-младший  женился на модели Ванессе Хейдон в ноябре 2005 года. Они ровесники, обоим по 40 лет. У них пятеро детей в возрасте от 3 до 10 лет.

В прошлом месяце Ванесса сильно испугалась, получив конверт с белым порошком и письмо, в котором говорилось о ненависти людей к Дональду Трампу-младшему. Отправитель послания был арестован, несмотря на то что порошок оказался кукурузным крахмалом. 

Алла НИКИТИНА
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