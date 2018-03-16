Дональд Трамп разводится с женой

Заявление о расторжении брака подала супруга

Жена старшего сына президента США Ванесса Трамп обратилась с такой просьбой в суд Манхэттена в четверг, 15 марта.



Развод пройдет по обоюдному согласию. Поэтому никаких проблем с опекой над детьми пары или по разделу имущества не будет, пишет Page Six.

У супругов, наверное, есть добрачное соглашение об этом, предположили эксперты.

Трудности в семье старшего сына американского президента возникли не сейчас. Супруги даже живут отдельно.

"Проблемы были там в течение долгого времени, пара надеялась остаться вместе во время пребывания президента в должности, но решать их проблемы становится все сложнее", - рассказал один из источников.

Одна из причин – то, что заядлый охотник Дональд Трамп-младший почти не бывает дома. Он много путешествует. К примеру, феврале был в Индии.

Публикация от Donald Trump Jr. (@donaldjtrumpjr) Дек 25, 2017 в 5:49 PST

Дональд Трамп-младший женился на модели Ванессе Хейдон в ноябре 2005 года. Они ровесники, обоим по 40 лет. У них пятеро детей в возрасте от 3 до 10 лет.

В прошлом месяце Ванесса сильно испугалась, получив конверт с белым порошком и письмо, в котором говорилось о ненависти людей к Дональду Трампу-младшему. Отправитель послания был арестован, несмотря на то что порошок оказался кукурузным крахмалом.