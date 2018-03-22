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На "салатовой" линии метро появятся дополнительные станции

Марат Хуснуллин и Сергей Собянин. Фото:stroi.mos.ru
Расширение ветки планируется до поселка Северный

До конца 2021 года в строй введут станции метро "Улица 800-летия Москвы" и "Дмитровское шоссе" Люблинско-Дмитровской линии. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, развитие метро в северном секторе столицы будет продолжено.

"Уже сегодня идет проектирование и строительство продления Люблинско-Дмитровской линии в район Лианозово, разрабатывается градостроительная документация на дальнейшее продление ветки до поселка Северный за МКАД", – цитирует его сайт градостроительного комплекса Москвы.

Хуснуллин подчеркнул, что в перспективе после 2021 года планируется продление "салатовой" ветки до поселка Северный. Это позволит разгрузить Дмитровское шоссе, а также улучшить обслуживание транспортом населения районов Бескудниковский, Дмитровский, Восточное и Западное Дегунино. Строительство новых станций окажет положительное влияние и на экологическую ситуацию в северной части города.

В четверг, 22 марта, Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому участку Люблинско-Дмитровской линии от станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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