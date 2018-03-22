На "Селигерской" появятся автовокзал с кинотеатром

Транспортно-пересадочный узел на базе станции метро включит в себя множество сюрпризов

На базе станции "Селигерская", которая расположена на салатовой ветке столичного метро, за максимально короткий срок построят один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Об этом сообщил первый заместитель генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев.

"Инвестор, который займется строительством транспортно-пересадочного узла на базе станции метро "Селигерская", уже определен в результате открытых электронных торгов. По нашим оценкам, полностью ТПУ будет сдан к 2021 году", – рассказал Суниев. Он подчеркнул, что в составе узла также будут международный автовокзал, парковка, стоянка такси и другие объекты развлекательной инфраструктуры, которые придутся по вкусу жителям столицы и ее гостям.

"Кроме того, в составе ТПУ планируется построить крупный многофункциональный комплекс с торговой зоной, кинотеатрами, кафе и ресторанами", – отметил Суниев. Также он обратил внимание и на другие изменения, которые возникнут в процессе возведения ТПУ. Речь шла о реконструкции прилегающих улиц и создании новых подъездов.

Напомним, ранее сегодня, 22 марта, для пассажиров открылось движение по новому участку Люблинско-Дмитровской линии от "Петровско-Разумовской" станции до "Селигерской".​