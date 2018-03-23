В Москве построят ТПУ "Петровско-Разумовская"
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что до конца года будет построена транспортная структура нового пересадочного узла, а в 2023 г. введут в строй объекты сопутствующей инфраструктуры. ТПУ свяжет воедино Люблинско-Дмитровскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии метро, а также два направления железных дорог.
В пресс-релизе Комплекса градостроительной политики и строительства отмечается, что в разработке проекта будущего транспортного узла участвовали инженеры японской компании Nikken Sekkei. В итоге на "Петровско-Разумовской" будут построены 2 пассажирских терминала и нескольких крытых пешеходных галерей, чтобы москвичи и гости столицы могли с комфортом пересаживаться с одного вида транспорта на другой.
Проект также предусматривает реконструкцию дорог и подъездных путей в прилегающем к ТПУ районе, строительство паркингов более чем на тысячу машиномест и тоннеля под Савеловским направлением железных дорог.
Хуснуллин подчеркнул, что для удобства пассажиров принято решение о переносе двух железнодорожных платформ Ленинградского и Савеловского направлений ближе к ТПУ.
"Это позволит организовать комфортную пересадку между метро, радиальными направлениями железных дорог и формируемой на их базе системой Московских центральных диаметров", – объяснил заммэра. В составе ТПУ также появится остановка поездов "Сапсан", курсирующих из Санкт-Петербурга в Москву.
Кроме того, рядом с транспортным узлом построят 2 многофункциональных комплекса с торговыми зонами, офисами, апартаментами и гостиницами общей площадью более 260 тысяч кв. метров.
В четверг, 22 марта, мэр Москвы Сергей Собянин открыл пассажирское движение на новом участке Люблинско-Дмитровской линии от станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская".
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