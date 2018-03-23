Аэрофлот меняет расписание

Компания переходит на летний график полетов

Совсем скоро "Аэрофлот" изменит осенне-зимнее расписание. С 25 марта авиакомпания переходит на летний график, который продлится до 27 октября. Полеты в 52 страны мира по 146 маршрутам ждут путешественников в новом сезоне.

В планах авиаперевозчика – открытие шести новых маршрутов: в Саранск, Кызылорду, Бургас, Неаполь, Верону и Каир. Сеть полетов будет включать себя 52 маршрута по России и 16 пунктов в странах СНГ. За моря и океаны самолеты авиакомпании будут летать по 78 маршрутам. Из них 55 – в европейские страны, 13 – в Азию, 5 – в Америку, 4 – в регион Ближнего и Среднего Востока и один – в Африку. Поскольку в середине июня в России начнется чемпионат мира по футболу, обеспечение перевозок в рамках мундиаля – одна из важнейших задач, которую поставил перед собой "Аэрофлот".

Уже начиная с 1 мая воздушные судна компании начнут летать прямым рейсом дважды в день из Москвы в Саранск. С открытием авиасообщения со столицей Мордовии маршрутная сеть компании "охватит все 11 городов, где будет проходить мировое первенство".

В дни чемпионата для удовлетворения спроса пассажиров туда будут направлены самолеты большой вместимости. Футбольные болельщики смогут оформить авиабилет по спецтарифу – 5 руб. за полетный сегмент, учитывая таксы и сборы.

Также по ряду направлений увеличится количество выполняемых рейсов. Если сравнивать с зимним сезоном 2017-2018 гг., число полетов из Москвы в Калининград вырастет с 28 до 42 в неделю. В Казань – с 47 до 49, в Нижний Новгород – с 35 до 42, в Самару – с 42 до 49.

Более подробная информация будет дополнительно опубликована на официальном сайте "Аэрофлота".

Кроме того, количественный рост постигнет и полеты по другим российским направлениям. В Красноярск, Мурманск и Новосибирск (с 21 до 28 в неделю), Новый Уренгой (с 7 до 13), Пермь (с 37 до 42), Сыктывкар (с 14 до 21), Уфу (с 35 до 42), Ханты-Мансийск (с 7 до 14).

Между тем сенсационная новость международных перевозок летнего сезона 2018 г. – открытие с 11 апреля регулярного рейса в Каир из Москвы. "Аэробус A320" будет летать в столицу Египта три раза в неделю. А с 12 июня по 2 июля, во время мундиаля, частота рейсов из-за повышенного спроса будет увеличена.

"Аэрофлот" расширяет присутствие и на итальянском рынке. В первый летний месяц откроются новые направления: Москва – Верона – Москва и Москва – Неаполь – Москва. Полеты будут выполняться ежедневно. Также увеличится количество рейсов из Москвы в Болонью. А с 2 июля у пассажиров появится возможность без пересадок летать из Москвы на известный болгарский курорт Бургас.

"Аэрофлот" расширяет свою сеть, которая дополнится маршрутами дочерних авиакомпаний. Так, "Россия" будет летать из Санкт-Петербурга по 40 внутрироссийским и зарубежным линиям. Новинка сезона – рейс из Северной столицы в лондонский аэропорт "Гатвик".

Кроме того, крупнейший российский авиаперевозчик будет выполнять рейсы из "Внуково" на Дальний Восток. Намечена обширная программа полетов в 12 городов: Волгоград, Казань, Краснодар, Минеральные Воды, Оренбург, Пермь, Тюмень, Челябинск и другие.

Впрочем, широкие возможности для путешествий на Дальний Восток, в свою очередь, откроет региональный перевозчик "Аврора". Он будет выполнять магистральные полеты из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска. А популярный лоукостер "Победа" традиционно развивает собственную сеть по 61 направлению в России и за рубежом.

Всего же летний сезон 2018 г. Группы "Аэрофлот" включит в себя собственные регулярные рейсы по 305 маршрутам в 53 страны мира, а с учетом партнерских отношений – в 72 государства (491 маршрут). В маршрутной сети появится 19 новых стран. Среди них Австралия, Гана, Ирландия, Мальта, Новая Зеландия и другие.

Добавим, что лидер воздушных перевозок в России "Аэрофлот" является составляющей глобального авиаальянса SkyTeam. В 2016 г. крупнейшая российская авиакомпания перевезла 29 миллионов пассажиров, а с учетом организаций одноименной группы – 43,4 миллиона человек.

У "Аэрофлота" один из самых молодых самолетных парков в мире. Он насчитывает 228 лайнеров. Российская авиакомпания – в числе мировых лидеров по обеспечению безопасности полетов.