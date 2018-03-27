Гендиректор "Зимней вишни" назвала виновников трагедии
Горечь трагедии в Кемерово разделила вся страна. Аккаунты соцсетей заполонили траурные фотографии. Люди не только выражают соболезнования семьям погибших, но и делятся своими историями о пребывании в торгово-развлекательных центрах в своих городах. В основном тексты пестрят информацией, насколько небезопасны могут быть походы в кино, на шопинг и обыкновенные прогулки по ТРЦ.
По мнению директора "Зимней вишни" Надежды Судденок, не все посетители центра наносили туда безобидные визиты. Она сама не раз "выставляла молодых людей цыганской наружности, которые бесплатно играли в автоматы, делали надписи в туалетах. На них заявляли в полицию, но тех в итоге отпускали", цитирует Судденок Telegram-канал Huepub. В итоге она пришла к выводу, что причина пожара – поджог.
" Никогда у нас наши двери в кинотеатрах не закрывались. Выходили сами, скорее всего, были посетители в наших кинотеатрах. У нас есть жалобы гостей, которые пишут, что заколебали, ходите и хлопаете дверями", – передает слова гендиректора РИА "Новости".
По словам Судденок, руководство не имело права делать посетителям замечания, поэтому те могли делать все, что хотели. Двери в кинотеатрах не закрывались никогда.
Судденок подчеркнула, что ей не было известно о проблемах в ТРЦ, более того, она уточнила у сотрудников, всем ли они помогли выбраться из огня. Те отрапортовали, что беспокоиться не о чем, и только после этого стало известно и о заблокированных кинозалах, и о масштабе бедствия.
"Сотрудник, которого я опрашивала, сказал, что услышал хлопок в детской зоне и увидел столп огня. Сам аттракцион не мог так запылать. Я утверждаю: это был поджог", – отрезала директор сгоревшего ТРЦ.
Следственный комитет РФ просит заключить под стражу всех фигурантов произошедшего. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.
На данный момент задержаны пять человек. Они доставлены в Заводской районный суд. Затем подозреваемым будет избрана мера пресечения. Также дает показания и Надежда Судденок, которую задержали на 72 часа.
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