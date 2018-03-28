Названа дата третьей мировой войны
Крис Эванс заявила, что знает, когда на Земле грянет кровавое побоище. Видения об этом явились ей еще 2 марта. Столь громкое пророчество 47-летняя дочь Светланы Аллилуевой объявила впервые.
По словам женщины, "Третья мировая начнется сразу после того, как будет уничтожена ближняя дача деда", цитирует Vistanews. А находится это сооружение в Кунцево.
Похожее пророчество делали и американские экстрасенсы.
Внучка советского вождя заметила в себе дар ясновидящей несколько лет назад, после лечения от онкологического заболевания. За это время женщина несколько раз заявляла о своих экстрасенсорных способностях.
Сейчас она ищет пропавших людей с помощи фотографий и лечит головную боль клиентов руками. Некоторые американские журналисты говорили, что Крис Эванс страдает серьезной зависимостью от запрещенных препаратов.
Россияне назвали "отца народов" Иосифа Сталина самой выдающейся личностью в отечественной истории, напоминает "Свободная пресса".
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