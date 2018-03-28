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Названа дата третьей мировой войны

Фото: pixabay.com
Зловещее предсказание сделала внучка Сталина

Крис Эванс заявила, что знает, когда на Земле грянет кровавое побоище. Видения об этом явились ей еще 2 марта. Столь громкое пророчество 47-летняя дочь Светланы Аллилуевой объявила впервые.

По словам женщины, "Третья мировая начнется сразу после того, как будет уничтожена ближняя дача деда", цитирует Vistanews. А находится это сооружение в Кунцево.

Похожее пророчество делали и американские экстрасенсы.

Внучка советского вождя заметила в себе дар ясновидящей несколько лет назад, после лечения от онкологического заболевания. За это время женщина несколько раз заявляла о своих экстрасенсорных способностях.

Сейчас она ищет пропавших людей с помощи фотографий и лечит головную боль клиентов руками. Некоторые американские журналисты говорили, что Крис Эванс страдает серьезной зависимостью от запрещенных препаратов.

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Алла НИКИТИНА
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