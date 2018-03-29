Проблемы в Telegram пошли от Европы

Здоровье
534 новости
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров дал разъяснения, почему не работает система обмена сообщениями и когда ее наладят.
"Отключение питания в кластере серверов @telegram вызвано проблемами в Европе. С нашей стороны, мы все делаем, чтобы исправить это. Однако многое зависит от того, когда провайдер центра обработки данных приведет энергетическое оборудование в порядок", – написал Дуров на своей странице в Twitter.
Ранее "Утро" писало о глобальном сбое в Telegram.
Советский и российский актер ушел из жизни в возрасте 87 лет
Управляющая сгоревшего ТЦ не считает себя виновной