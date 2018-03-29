Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Проблемы в Telegram пошли от Европы

Дуров не смог сказать, когда починят мессенджер

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров дал разъяснения, почему не работает система обмена сообщениями и когда ее наладят.

"Отключение питания в кластере серверов @telegram вызвано проблемами в Европе. С нашей стороны, мы все делаем, чтобы исправить это. Однако многое зависит от того, когда провайдер центра обработки данных приведет энергетическое оборудование в порядок", –  написал Дуров на своей странице в Twitter.

По теме

Ранее "Утро" писало о глобальном сбое в Telegram.

Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

Умер Олег Анофриев

Советский и российский актер ушел из жизни в возрасте 87 лет

Гендиректор "Зимней вишни" потянула за собой сотрудников

Управляющая сгоревшего ТЦ не считает себя виновной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей