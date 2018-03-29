За полсотни работников культурной сферы отдувались трое

Замглавы Тобольского района по социальной работе, начальник районного отдела культуры и директор местного центра культуры получили выговор за то, что закатили гулянку, пока вся страна скорбела по жертвам страшной трагедии в Кемерово.

"Сотрудники центра объяснили, что им учреждение, в котором отмечали, не перенесло дату, а деньги заплачены. Но денежная составляющая не важна. Важна моральная, как сами сотрудники центра оценивают это. Они могли не пойти, а пошли", – рассказал глава Тобольского района Юрий Батт "РИА Новости".

В России 28 марта был объявлен день национального траура в память о погибших в пожаре в столице Кузбасса. Однако работники Тобольского центра культуры облачились в вечерние одеяния и устроили корпоратив по случаю профессионального праздника, который отмечался накануне.

Директор учреждения оправдывала свой коллектив нежеланием ресторана пойти навстречу и перенести банкет: мол, пропадут продукты, а проплаченных 65 тыс. им никто не вернет.

В то же время в общепите заверили, что вопрос о смене даты гулянки администрацией культурного центра даже не поднимался.

В итоге участниками безудержного веселья в день траура стали порядка 50 человек, променявшие моральную ответственность на 1,3 тыс. рублей. Такая сумма ушла из кармана каждого на банкет.