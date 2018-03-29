Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Тобольские чиновники поплатились за корпоратив в день скорби

Фото: GLOBAL LOOK press/Roman Denisov
За полсотни работников культурной сферы отдувались трое

Замглавы Тобольского района по социальной работе, начальник районного отдела культуры и директор местного центра культуры получили выговор за то, что закатили гулянку, пока вся страна скорбела по жертвам страшной трагедии в Кемерово.

"Сотрудники центра объяснили, что им учреждение, в котором отмечали, не перенесло дату, а деньги заплачены. Но денежная составляющая не важна. Важна моральная, как сами сотрудники центра оценивают это. Они могли не пойти, а пошли", – рассказал глава Тобольского района Юрий Батт "РИА Новости".

В России 28 марта был объявлен день национального траура в память о погибших в пожаре в столице Кузбасса. Однако работники Тобольского центра культуры облачились в вечерние одеяния и устроили корпоратив по случаю профессионального праздника, который отмечался накануне.

Директор учреждения оправдывала свой коллектив нежеланием ресторана пойти навстречу и перенести банкет: мол, пропадут продукты, а проплаченных 65 тыс. им никто не вернет.

В то же время в общепите заверили, что вопрос о смене даты гулянки администрацией культурного центра даже не поднимался.

В итоге участниками безудержного веселья в день траура стали порядка 50 человек, променявшие моральную ответственность на 1,3 тыс. рублей. Такая сумма ушла из кармана каждого на банкет.  

Фоторепортаж
Трагедию в Кемерово пытаются замять
Данил Айкин/ТАСС Данил Айкин/ТАСС Данил Айкин/ТАСС
Данил Айкин/ТАСС Данил Айкин/ТАСС Данил Айкин/ТАСС
Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Умер Олег Анофриев

Советский и российский актер ушел из жизни в возрасте 87 лет

Гендиректор "Зимней вишни" потянула за собой сотрудников

Управляющая сгоревшего ТЦ не считает себя виновной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей