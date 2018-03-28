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На Урале закатили гулянку в день траура

Фото: vk.com/msk_today
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Работники культуры не захотели перенести корпоратив, пожалев денег

Общенациональный траур в память о погибших в Кемерово не коснулся сотрудников Центра культуры старейшего города Урала и Сибири. Сегодня, 28 марта, с полудня в течение четырех часов в тобольском ресторане "Анастасия" гостиницы "Славянская" они отплясывали на корпоративе.

Сие мероприятие снято на камеру местным жителем, который попросил не выдавать его имени. О культурном мероприятии ему рассказал партнер. "У нас была деловая встреча в кафе с другом. Он рассказывает: "Представляешь, пришел я сегодня из гостиницы "Славянская", и там, смотрю, кто-то гуляет". А кто гуляет, он сразу узнал – что это районная администрация", – рассказал тоболяк "URA.RU".

Он решил, что товарищ выдумывает все, но на всякий пожарный заглянул в ресторан, предварительно включив видеокамеру. Слова друга подтвердились. "Вы в общественном месте находитесь. Сегодня день траура, а вы отмечаете свой праздник, да, профессиональный?", – укорил чиновников очевидец, которые оправдались тем, что заведение отказалось возвращать деньги за банкет. "Мы все понимаем, но деньги нам никто не вернет", – посетовала одна из работниц центра.

По словам его директора Риммы Бизиной, о том, что в России объявлен день скорби она узнала утром 28 марта. "Когда пришли на работу, увидели письмо. Я допоздна работала, телевизор не включала. Наш сотрудник позвонил в ресторан около 9 утра и попытался отменить банкет. Они отказали, – заявила директриса, отметив, – Их тоже можно понять, у них продукты бы пропали, а у нас деньги". Она уточнила, что культурный праздник решили отметить полсотни человек, которые "скинулись" по 1300 рублей. То есть в общей сложности ресторан мог понести убытки примерно на 65 тысяч.

Бинзина сообщила, что переговоры велись с администратором Натальей, которая, в свою очередь, заверила агентство, что работники культуры сами настояли на гулянке в этот день.

"Нет, такого разговора не было. С ними работала непосредственно я. И, раз сегодня объявили траур, им бы никто не запретил перенести, у нас как раз в воскресенье было свободное время, но от них никакой информации по перенесению не было. За это я сама отвечаю", – рассказала менеджер общепита Наталья Кремлева.

В то же время глава района Юрий Батт объяснил, что накануне, 27 марта, проводились торжественные мероприятия, посвященные дню работника культуры. Никаких гулянок по этому случаю не устраивали. "Банкет же не самоцель". – удивился Батт.

Вся страна скорбит по жертвам страшного пожара, который произошел 25 марта в столице Кузбасса в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Трагедия унесла 64 жизни, большинство из которых детские.

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Данил Айкин/ТАСС Данил Айкин/ТАСС Данил Айкин/ТАСС
Данил Айкин/ТАСС Данил Айкин/ТАСС Данил Айкин/ТАСС
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