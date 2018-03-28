Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Глумившийся над смертью детей пранкер закинул новый фейк

Евгений Вольнов. Фото: GLOBAL LOOK press/instagram.com
СМИ обвинили блогера Вольнова в очередной порции лжи

Кемеровские активисты назначили награду в размере 12 млн рублей тому, кто поможет поймать "живым или мертвым" сетевого "тролля" Евгения Вольнова, проживающего в Незалежной. Объявление активистов началораспространяться днем в среду, 28 марта, в отечественных соцсетях.

Позже автор объявления, представившийся Геннадием, рассказал РИА "Новости" о том, что выступить с такой инициативой его заставило шокирующее поведение пранкера.

По теме

"Мы решили ускорить процесс, понимая, что доставить его из-за границы будет сложно", – пояснил он.

В качестве награды за поимку блогера он был готов отдать компенсацию от властей за гибель родственников в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". При этом активист признался, что лично его трагедия обошла стороной, но не его товарища, который потерял в ней троих близких.

"Мы с ним (с товарищем – ред.), а также еще один наш друг, решили вложиться в итоговую сумму и наказать провокатора, устроившего на трагедии такое шоу", – пояснил Геннадий.

Слова активиста вызвали подозрения в его искренности, так как объявление было написано от первого лица. Вскоре выяснилось, что объявление дал сам Вольнов, сообщает telegram-канал НТВ. Впрочем, доказательств этому приведено не было.

Напомним, именно Евгений Вольнов распространил информацию о том, что трагедия в Кемерово унесла жизни нескольких сотен жителей, тогда как реальное количество жертв составило 64 человек.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Умер Олег Анофриев

Советский и российский актер ушел из жизни в возрасте 87 лет

Порошенко выдавил из себя соболезнования

Спустя четыре дня лидер Незалежной сделал заявление

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей