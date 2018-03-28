СМИ обвинили блогера Вольнова в очередной порции лжи

Кемеровские активисты назначили награду в размере 12 млн рублей тому, кто поможет поймать "живым или мертвым" сетевого "тролля" Евгения Вольнова, проживающего в Незалежной. Объявление активистов началораспространяться днем в среду, 28 марта, в отечественных соцсетях.

Позже автор объявления, представившийся Геннадием, рассказал РИА "Новости" о том, что выступить с такой инициативой его заставило шокирующее поведение пранкера.

"Мы решили ускорить процесс, понимая, что доставить его из-за границы будет сложно", – пояснил он.

В качестве награды за поимку блогера он был готов отдать компенсацию от властей за гибель родственников в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". При этом активист признался, что лично его трагедия обошла стороной, но не его товарища, который потерял в ней троих близких.

"Мы с ним (с товарищем – ред.), а также еще один наш друг, решили вложиться в итоговую сумму и наказать провокатора, устроившего на трагедии такое шоу", – пояснил Геннадий.

Слова активиста вызвали подозрения в его искренности, так как объявление было написано от первого лица. Вскоре выяснилось, что объявление дал сам Вольнов, сообщает telegram-канал НТВ. Впрочем, доказательств этому приведено не было.

Напомним, именно Евгений Вольнов распространил информацию о том, что трагедия в Кемерово унесла жизни нескольких сотен жителей, тогда как реальное количество жертв составило 64 человек.