Взбаламутившему жителей Кемерово фейком о сотнях погибших в пожаре гражданину Незалежной вменяют ненависть и вражду

Пранкер с Украины Никита Кувиков (Евгений Вольнов), который распространял ложную информацию о количестве жертв на пожаре 25 марта в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", объявлен в международный розыск. Украинец обвиняется в разжигании ненависти и вражды, пишет "Интерфакс".

"Кувиков объявлен постановлением следователя в международный розыск", – сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Согласно ходатайству следователя, украинскому баламуту и трепачу предъявлено заочно обвинение по статье 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти или вражды"), наказание по которой предусматривает штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб. либо лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Также Басманный суд санкционировал арест Кувикова, отметила Царева. Срок ареста украинца составляет два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории Российской Федерации.

Ранее сегодня СКР сообщил о возбуждении уголовного дела против Кувикова. По данным следствия, пранкер распространял ложную информацию о количестве погибших на пожаре в Кемерово "с целью дестабилизации ситуации в регионе".

Сам Вольнов, комментируя возбуждение в отношении него уголовного дела в России, заявил, что, распространяя подобные слухи, он мстил за гибель соотечественников в Донбассе.

"Может для вас это виртуально, но я потерял близких мне людей от российского оружия. И виноват в этом каждый гражданин России в равной мере", – сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва". Украинский провокатор подчеркнул, что к нему не имеют никакого отношения законы нашей страны, а посему он не собирается скрываться от СКР. "Естественно, я не в России, у меня есть мозги", – добавил пранкер.

По официальным данным на 28 марта, при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово погибшими числятся 64 человека. Сегодня в стране объявлен государственный траур, а в Кемеровской области прошли первые похороны жертв трагедии.

