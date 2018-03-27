Фейк о сотнях погибших в Кемерово пришел с Украины

В распространении слуха оказался виновен украинский блогер

Видеоблогер-"тролль" Евгений Вольнов под видом сотрудника МЧС позвонил в морги города Кемерово и сообщил работникам о 300 погибших в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

Ролик с записью разговоров пранкер выложил на YouTube. Любой желающий может лично убедиться, как Вольнов расспрашивает о количестве свободных мест в морге, заявляя, что "у нас уже более трехсот (погибших) насчитали".

Собеседники, ошарашенные такими словами Вольнова, отвечают ему, что в МЧС им рассказали, что погибли 60 – 70 человек, на что украинский "тролль" без смущения придумывает, что спасатели прошли до четвертого этажа и нашли там больше тел.

Сообщения о том, что "Зимней вишне" погибли свыше 300 человек, появились 26 марта. При этом пользователи Сети ссылались на работников морга. Однако из ролика Вольнова становится понятно, что эту фейковую информацию распространил он сам.

В Сети резко отреагировали на пранк украинца. Журналист Анатолий Шарий написал на своей страничке в Twitter пост от имени Вольнова: "Я смеюсь над смертями детей, я вбрасываю инфу о 300 погибших, от чего люди, и так практически обезумевшие от горя, реально сходят с ума. Знай меня в лицо... Из-за таких уродов, как я, ненависть к украинцам ширится". " Вольнов.... какая же ты мразь", "Это просто запредельный цинизм", – возмутились пользователи.



Несколько часов назад в ответ на требование кемеровчан озвучить настоящее число погибших в "Зимней вишне" мэр города Илья Середюк отправил группу активистов с проверкой в морги, сообщает РИА "Новости". Туда на автобусе мэрии отправили около десяти самых активных участников митинга. Инициативная группа граждан уже вернулась к митингующим на площади Советов и рассказала об увиденном. "Только сейчас были в морге, ходили, считали. Я смотрел список, сколько погибших... Прошлись по списку тех погибших людей – в списке было 64 погибших", – приводит агентство слова одного из участников инициативной группы.

Пожар в Кемерово случился в воскресенье, 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Опознаны 25 жертв, свыше 60 пострадавших обратились за помощью к медикам, 15 человек находятся в больницах. До сих пор не найдены 8 тел.

